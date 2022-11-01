أمير قطر والرئيس العراقي يناقشان تعزيز العمل العربي المشترك

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، بالعاصمة الجزائرية اليوم، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بالمركز الدولي للمؤتمرات /عبداللطيف رحال/ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الثلاثاء، جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وحضر اللقاء من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر.