سلم الرئيس التونسي قيس سعيد، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن «دول المنطقة تحتاج بصورة أكيدة لتعزيز التعاون العربي المشترك، وإصلاح عميق لمنظومة عملها، وفق آليات جديدة ومقاربات مبتكرة».

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الثلاثاء: «وفق آليات جديدة ومقاربات مبتكرة تقوم على حوار شفاف، وعلى حوار صريح وبناء، وتأخذ في الاعتبار أولويات المنطقة وتحدياتها، ضمن مقاربة شاملة قائمة على التضامن ولم الشمل، تحت مظلة عربية واحدة».

وتابع: «في قمة تونس كان الشعار التضامن، وسعينا لترجمة الشعار على أرض الواقع، لكننا سنواصل السعي من أجل تحقيق التضامن والتكافل والتعاضد، ونشكر الدول العربية على المساندة، وكل التقدير للأمين العام للجامعة على جهوده ومبادراته».

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر.