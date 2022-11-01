سائق قطار كفر الشيخ المصاب: قذف الحجارة أدى لكسر الزجاج ودخوله في عيني

أكد خالد الخطيب، سائق قطار شربين- طنطا المصاب، تعرضهم بشكل متكرر للرشق بالحجارة من شباب وأطفال أثناء قيادات القطارات، موضحا أن التلفيات التي تقع في القطارات يتحمل تكاليفها المواطنين وليس السائق.

وروى خالد الخطيب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، تفاصيل إصابته اليوم، قائلا: "اللي حصل النهاردة بيحصل دائما، وأثناء ركوبي قطار 500 متجه من شربين إلى كفر الشيخ فوجئت بشباب على جانب السكة ويلقون بالحجارة من أيديهم".

وتابع: "القاء الحجارة أدى لكسر اللوح الزجاجي الأمامي للقطار والزجاج دخل في عيني وسبب لي جرح 3 سنتيمتر في بجوار عيني اليسرى، واستكملت رحلتي بالقطار حتى النهاية رغم دخول الزجاج في عيني"، لافتا إلى أنهم يتم تدريبهم على ضبط النفس.