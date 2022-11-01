قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن مؤدي الراب أكدوا خلال اجتماعه معهم اليوم، على الالتزام بعدم استخدام ألفاظ خارجة في أغنياتهم، متعهدًا أمام الإعلام المصري والعربي، بأنه سيعامل مطربي المهرجانات على أنهم إخوته وأولاده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين: «بيتكلموا كلام حلو وزي أولادي، وأنا أعد الإعلام المصري والعربي بالكامل إنهم إخواتي وأولادي بالكامل».

وأشار إلى أن هيئة الرقابة عن المصنفات الفنية، ستكون مسؤولة عن متابعة الكلمات المستخدمة بأغاني الراب، مضيفًا: «كما أراعي أنباء مهنتي، فالمصنفات لها دورها ولن نتغول على الجهات المنوط بها نظر تلك الأمور».

من جانبها طلبت الإعلامية لميس الحديدي، من مطرب الراب عفروتو أن يغني على الهواء، ليرد الشاب: «النهاردة كان يوم طويل، ضيعنا وقت النقيب وأخدنا من وقته 10 ساعات في المكتب، كان يتكلم وتفاهم معنا، لو حد غيره مكنش عمل معانا كده».

وعن رأيه في الرقابة على الأغاني، عقب: «مفيش حد فينا بيقول لفظ خارج، لو حد عمل ده قبل كده الأمر مبيعديش، الشعبة مفهاش كلام خارج، وإنما كلام روش، الشباب بيسمعنا عشان يحس إنه روش».