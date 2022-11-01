تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، بثمان مواجهات قوية، تشهد الصراع على الصدارة في مجموعتين، بالإضافة إلى منافسة قوية على بطاقتي التأهلي في المجموعة الرابعة.

وضمن 12 فريقا بالفعل حضورهم في ثمن النهائي، هم بايرن ميونخ وتشيلسي ومانشستر سيتي على رأس مجموعاتهم. وكذلك بنفيكا وكلوب بروج وبروسيا دورتموند وإنتر ميلان وليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان وبورتو وريال مدريد من موقع الوصافة، وقد يقفز بعضهم إلى الصدارة في نهاية دور المجموعات.

وفيما يخص المركز الثالث الذي يمنح الفرق فرصة الاستمرار في البطولات الأوروبية عن طريق يوروبا ليج، فقد ضمنه فقط برشلونة وإشبيلية.

وتشهد المجموعة الرابعة أكثر مباريات اليوم إثارة، مع إمتلاك الفرق الأربعة فرصة للتأهل للدور الثاني، عندما يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع مستضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي في العاشرة مساءً، على ملعب خوسيه ألفالادي، ويحل توتنهام الإنجليزي ضيفًا على أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في التوقيت ذاته، على ملعب فيلودروم.

وتعد المجموعة الرابعة هي الأكثر إثارة، نظرا لأن كل السيناريوهات مطروحة فيها، حيث تفصل نقطتان فقط بين توتنهام وسبورتنج وآينتراخت ومارسيليا.

ويكفي الفريق الإنجليزي الذي يتصدر المجموعة، نقطة وحيدة كي يتأهل لثمن النهائي خلال مباراته في فرنسا مع مارسيليا، الذي يحتاج من جانبه للفوز كي يعبر دور المجموعات.

وفي حالة سبورتنج البرتغالي، فبوسعه الاكتفاء بالتعادل بملعبه جوزيه ألفالادي مع آينتراخت، الذي يجب أن يفوز كي يستمر في دوري الأبطال.

وتتضمن هذه المجموعة اثنين من المقاعد الشاغرة، بينما ينتمي أحد المقعدين الآخرين للمجموعة الخامسة ويتنافس عليه ميلان وسالزبورج، والثاني للمجموعة السادسة وتنحصر المنافسة عليه بين لايبزيج وشاختار دونيتسك، في منافسات الغد.