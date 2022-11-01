سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في سابقة هي الأولى من نوعها في الأرجنتين، حكمت محكمة الأسرة في سان إيسيدرو في منطقة بوينس آيرس بحقوق حضانة وزيارة لصالح كلبين صاحبيهما تطلقا.

الكلبان هما كيارا (9 سنوات) وبوباي ( 6 سنوات)، وكانا يعيشان مع أمورينا أباسكوي (47 عاماً) وزوجها السابق إيمانويل مدينا ( 42 عاماً)، اللذان تزوجا لمدة 15 عاماً ولم ينجبا أطفالاً، وفق شبكة "يورو نيوز".

وقالت المحكمة إن الحيوانات كائنات واعية، قد تعاني من نقص، وتتأثر بالانفصال عن أسيادها.

وأكد محامي الزوجين السابقين، الحكم بحضانة الكلبين المشتركة في قضية وصفت بالرائدة في البلاد.

وقال المحامي براين نوبل للصحفيين إنه بموجب الحكم، سيعيش بوباي مع أباسكوي وكيارا مع مدينا، وأحياناً سيتبادلان المنازل.

ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الحكم، ككيفية حل الخلافات تحديداً تلك المتعلقة بأنظمة إطعام الكلبين.

يصر أباسكوي على إتباع نظام غذائي صحي، فيما تطعم مدينا كيارا معجنات محشوة أرجنتينية شهيرة "إمباناداس".

في عام 2015، حكمت محكمة أرجنتينية لصالح قردة من فصيل إنسان الغاب تدعى ساندرا، وضمن الحكم لها التمتع بحقوق أساسية "غير بشرية"، وجاء في تفاصيله أنها محتجزة بشكل غير قانوني في حديقة حيوان.

ولاحقاً، بعد حكم المحكمة، نُقلت ساندرا إلى محمية طبيعية في الولايات المتحدة.