قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، إن الدول العربية والإفريقية عانت بصورة مشتركة من الاستعمار ووطأة التخلف والعولمة المهلكة.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الثلاثاء، أن تلك المعاناة نجم عنها تردي في الأوضاع الإفريقية العربية، مشددًا على أهمية تعزيز التضامن بين الجانبين.

وتابع: «تظل القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني البطل، للزود عن حقوقه المشروعة الأساسية في الحرية والاستقلال، وتأسيس دولته ذات السيادة الدولية، شغلًا مشتركًا للمنظمتين».

وأشار إلى «وجوب مضاعفة التضامن والتنسيق بين الجانبين، لنصرة الشعب الفلسطيني بصورة عملية وفعالة، حتى يتوقف العدوان، ويتحقق حلم الشعب الفلسطيني في الحرية، وإقامته الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المنظمتين الصريحة».

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر.