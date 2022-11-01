حبس 7 أشخاص لاتهامهم بإدارة مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص بالجيزة

أمرت النيابة الكلية بالجيزة، بحبس 7 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.



وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة.



كما تم ضبط 7 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز.



وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى دون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.