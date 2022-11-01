الرئيس التونسي: الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، مضيفا أن العالم العربي يعيش أوضاعا صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وقال سعيد، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية بالجزائر: "إننا نؤسس لمستقبل افضل لمنطقتنا والأمة كلها والإنسانية جمعاء".

وأضاف أن قمة الجزائر تساهم في حل الخلافات بين الدول العربية، مؤكدا أن وضع هذه القمة تحت شعار "لم الشمل" يختزل ما نعيشه معا من شعور بالواجب للجامعة العربية وضرورة تجاوز الأسباب التي أدت إلى الأوضاع الراهنة.

وتابع: "نعيش في عديد من المناطق حربا ضروسا في مواجهة من يريدون إسقاط الدول ولا يمكن أن نخرج منتصرين ظافرين إلا بوحدة الصف ولم الشمل والقضاء على كل أسباب الفرقة والانقسام والاتفاق على التكاتف".

وأردف: "لقد حرصنا على أن تظل للقضايا العربية الموجودة على جدول أعمال الاجندة الدولية صبغتها العربية، وأن تبحث التسويات وفقا للمصلحة العربية، من خلال التأسيس لحوار دوري بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بما يتيح المجال لفهم أعمق لقضايانا ولحشد الدعم لها وهو ما يضفى نجاعة على الدور العربي، في التعامل مع مختلف القضايا الدولية والمسائل الانسانية وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب".

ولفت إلى العمل بالتنسيق الوثيق مع مختلف الأشقاء على أن يكون الحق الفلسطيني حاضرا في جداول أعمال كل المجموعة الدولية في مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات حتى لا تغيب فلسطين وحتى لا يغيب هذا الحق عن دائرة اهتمام أي انسان في العالم يتوق إلى العدل والحرية.

وأكد أنه لا سلام أو وئام إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن ان يسقط بالتقادم أبدا وإقامة دولة فلسطينة حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.