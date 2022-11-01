انتشر على منصة "تيك توك" تحدي خطير حذر منه الخبراء، حيث يقوم المشاركون فيه بوضع شريط لاصق على أفواههم أثناء النوم، لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط.

وفي هذا الصدد، تواصلت "الشروق" مع الدكتور أحمد السنهوري المتخصص في علاج أمراض القلب النادرة والتجارب السريرية؛ للوقوف على مدى خطورة هذا الفعل.

يقول السنهوري إن غلق الفم أثناء النوم بدأ ينتشر كعادة صحية حتى يسهل ويحفز التنفس عن طريق الأنف بصورة كاملة؛ لأنه أفضل من التنفس عن طريق الفم، لكن هذه العادة لها خطورة، حيث إن بعض المرضى يعانون من توقف التفنس أثناء النوم، وهو مرض يعاني منه نحو مليار شخص حول العالم، ومعظم المرضى لا يكونوا على دراية بإصابتهم، كما أن سد التنفس عن طريق الفم عند المصابين بهذا المرض يمكن أن يشكل خطورة كبيرة جدا، فقد يسبب الوفاة أثناء النوم.

وتابع: "كذلك يعاني البعض من حاجز الأنف المعوج أو الإنفلونزا، الذي يصيب الأشخاص العاديين، فإذا قام المريض بغلق فمه يمكن أن يسبب نقصا كبيرا في الأكسجين الذي يصل إلى المخ أثناء النوم، ثم حدوث الوفاة".

وقال: "عندما يقوم أي شخص بهذه العملية من تلقاء نفسه دون الكشف عما إذا كان يعاني من حاجز الأنف المعوج أو مرض توقف التنفس أثناء النوم، فهذا ليس صحيحا، ولكنها تتم في عمليات طبية معينة مثل الحالات التي تعاني من الشخير أثناء النوم، حيث يتم وضع مادة تقلل دخول وخروج الهواء من الفم وليس شريطا لاصقا على الفم؛ لأنه خطر جداً، وأنا ضد انتشارها".