محكمة هندية تحظر اختبار الإصبعين على ضحايا الاغتصاب

حظرت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين، استخدام ما يسمى باختبار الإصبعين على ضحايا الاغتصاب المزعومين في العديد من الولايات.

وقال موقعا "لايف لو" و "بار أند بنش" الإلكترونيان اليوم الاثنين، إن مثل هذه الاختباارت ليس لها أي أساس علمي .

وقال الموقعان إن الاختبارات زادت من صدمة النساء. وأضافا " يعتمد ما يسمى بالاختبار على افتراض غير صحيح بأن المرأة النشطة جنسيا لا يمكن اغتصابها".

و في هذه "الاختبارات" ، يستخدم الأطباء إصبعين للحكم على مرونة مهبل المرأة لاستنتاج ما إذا كانت معتادة على ممارسة الجنس.

ودفع القضاء بأنه "علاوة على ذلك ، فإن القيمة الإثباتية لشهادة المرأة لا تعتمد على تاريخها الجنسي". وإنه " من الأمور الذكورية الإيحاء بأنه لا يمكن تصديق امرأة عندما تقول إنها تعرضت للاغتصاب ، لمجرد أنها نشطة جنسيا".

وفي عام 2013، قضت المحكمة العليا في الهند بالفعل بأن "الاختبار" ينتهك الدستور. ومع ذلك، استمر استخدامه في بعض الحالات.

وقد أمرت المحكمة الآن الولايات الهندية بإنهاء هذه الممارسة والتوقف عن اعتبار اختبار الإصبعين كطريقة فحص محتملة لضحايا الاغتصاب المزعومين في التدريب الطبي.