محافظ قنا يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس المحلي لحماية المستهلك

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، القرار رقم 491 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس المحلى لحماية المستهلك؛ بهدف التنسيق بين المديريات والأجهزة الرقابية لإيجاد حلول لقضايا المستهلك بالمحافظة، بالإضافة إلى توجيه المؤسسات العلمية نحو دعم قدرات المجلس بالمشروعات البحثية والمسوح العلمية الدورية التى تتعلق بقضايا الاستهلاك ومتغيرات السلع والأذواق والأسعار، وفقا للمناطق الجغرافية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن المجلس تم إعادة تشكيلة ليكون برئاسته وبعضوية كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس الغرفة التجارية، ورئيس مباحث التموين، ومدير عام الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، ورئيس مجلس ادارة شركة المياه والشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع توزيع الكهرباء، ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا.

كما ضم المجلس وكلاء وزارات "الصحة والتموين والطب البيطرى والزراعة والتربية والتعليم"، بالإضافة إلى مدير جهاز حماية المستهلك، ومدير عام الإدارة القانونية، ومدير إدارة التعاون، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الاداء بمحافظة قنا، وجمعية رؤى للتنمية ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك بقنا، وممثلين عن تجار الجملة بالمحافظة.

وأضاف الداودي أن المجلس يهدف إلى رفع نسبة الوعى لدى المستهلك للتعرف على حقوقه وواجباته من خلال المؤسسات والمديريات التى تشرف على قطاعات مجتمعية عريضة؛ للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك المصري، تماشياً مع سياسة الحكومة المصرية التى تدافع دائما عن حقوق المواطن وتعمل لحصوله على حقوقه كاملة بعدل وكرامة.

وذكر أن المجلس يعد إحدى قنوات الاتصال بين الأجهزة الرقابية والمديريات المعنية فيما يتعلق بقضايا حماية المستهلك، موضحًا دور المجلس فى إعداد ومناقشة التقارير الواردة إليه.

ووجه محافظ قنا بعقد جلسات المجلس اسبوعيا بديوان عام المحافظة، أو كلما دعت الضرورة لاجتماعه؛ لمتابعة توافر السلع والمواد الاستهلاكية ومدى استقرار حالة الأسعار بالأسواق المختلفة بالمحافظة.