سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، بعيد الهالوين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وتنكرت السيدة الأولى بزي جنية خرافية بشعر ليلكي وجناحي فراشة، في حين قال الرئيس للصحفيين إن الوقت لم يسعفه للتنكر.

ووزع بايدن وقرينته الحلوى على أبناء كل من الممرضات ورجال الإطفاء المحليين ورجال الشرطة وعناصر الحرس الوطني، في تقليد عيد الهالووين الشهير "خدعة أم حلوى؟"، وفق شبكة يورو نيوز.

في السياق، شارك الآلاف في موكب الهالوين وهم يرتدون أزياء تنكرية صاخبة، في شوارع مانهاتن.

ويحتفل سكان مدينة نيويوك بتقاليد الهالوين منذ 1973 والتي تضم موكبا يجوب الشوارع وعروضا فنية وغيرها.



