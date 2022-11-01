

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الجانب التونسي يعمل مع الأشقاء العرب، لتكون القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، حاضرًا في جداول أعمال كل المجموعات الدولية، في مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات.



وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الثلاثاء: «حتى لا تغيب فلسطين، وحتى لا يغيب هذا الحق عن دائرة أي اهتمام، فأي إنسان في العالم يتوق إلى العدل ويتشوق للحرية».



وتابع: «ولا سلام ولا يمكن أن يعم السلام وأن يكون هناك وئام، إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا، وإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف».



وأردف: «علينا أن نمشي معا نحو ترسيخ حقيقية للمصالحة الوطنية، كشرط أساسي لمواجهة السياسات القمعية، ومواجهة قوات الاحتلال، ولإبلاغ الصوت الفلسطيني الواحد، للمجموعة الدولية وللإنسانية كلها، ووضع حد لتلك المظلمة التي تستمر لأكثر من قرن».



وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر.