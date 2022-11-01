أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تشرفه بالمشاركة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، الشراكة القوية بين الأمم المتحدة والجامعة العربية.



وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الثلاثاء، أن المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية، لها دور حيوي تؤديه، مشددًا على أهمية العمل معًا بقيم السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.



ونوه إلى أن فلسطين تشهد معاناة مستمرة، مضيفًا: «موقف الأمم المتحدة واضح وجلي، لابد للسلام أن يحل ويبقى، وهدفنا المشترك إقامة دولتي فلسطين وإسرائيل، يعيشان جنبًا إلى جنب، والقدس عاصمة للدولتين».



وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر.