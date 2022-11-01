الدنمارك تسجل 1830 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة

سجلت الدنمارك 1830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و381 ألفا و223 إصابة، والوفيات إلى 7396.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و194 ألفا و173 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.