وصلت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، بعد خمس ساعات من فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين إلى 28.4%.

وقالت لجنة الانتخابات، إنه حتى الساعة 12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي) وصلت نسبة التصويت إلى 28.4%، وهي أعلى معدل تصويت منذ عام 1999.

وتزيد هذه النسبة 3% عن انتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت العام الماضي بـ 3%، حيث وصلت نسبة التصويت وقتها بعد 5 ساعات من بدء العملية الانتخابية إلى 25.4%، كما نقلت وكالة سبوتنيك عن موقع "واللا" العبري.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مؤيديه إلى الخروج عن بكرة أبيهم للتصويت والتخلص من التحالف الحكومي الحالي بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مخاطبا أنصاره: "نسب التصويت منخفضة في معاقل الليكود. اخرجوا وصوتوا لليكود من أجل للتخلص من لابيد- جانتس- (منصور) عباس"، في إشارة إلى رئيس حزب القائمة العربي الموحدة الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.

وأرفق نتنياهو تغريدته بصورة تظهر خلو مركز اقتراع في مدينة حولون أحد معاقل الليكود، مقابل تكدس آخر بالناخبين في تل أبيب المعروفة بدعم أحزاب الوسط واليسار في المعسكر المنافس.