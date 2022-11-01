بوتين يستضيف قمة بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان دون أن تسفر عن أي تقارب

لم يسفر الاجتماع رفيع المستوى بين أرمينيا وأذربيجان في روسيا، اليوم الإثنين، عن تقارب بشأن الصراع المستمر منذ عقود بين الدولتين الواقعتين في جنوب القوقاز.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان و الرئيس الأذري إلهام علييف في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود اليوم الاثنين.

وفي إعلان مشترك، تم الاتفاق على نبذ التهديدات والعنف في تسوية الصراعات.

وأعلن الزعماء الثلاثة أن معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان ضرورية.

وتقاتل الجمهوريتان السوفيتيتان سابقا بعضهما البعض منذ أوائل حقبة تسعينيات القرن الماضي بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

تثير الاشتباكات بين الدولتين المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز وهي ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز للأسواق العالمية.