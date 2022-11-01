انقاذ 6 عمال محاصرين بسبب انهيار أرضي داخل محطة لتوليد الكهرباء في ماليزيا

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تمكن رجال الإنقاذ في ماليزيا من إنقاذ ستة عمال حوصروا داخل محطة "تينوم بانجي" لتوليد الكهرباء بالقوم المائية نتيجة لانهيار أرضي في "كوتا كينابالو" عاصمة إقليم صباح بشرقى ماليزيا .

وذكرت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية أنه تم الإبلاغ عن نجاتهم بعد أن أكملت إدارة الإطفاء والإنقاذ عملها.

وقال قائد عملية الإنقاذ بمرفق الإطفاء محمد حرزان رضوان "إن الانهيار الأرضي أغلق المدخل الرئيسي للمحطة" ونصح العمال والمواطنين بعدم دخول المنطقة في الوقت الحالي.

وفي الوقت ذاته، قالت شركة صباح للكهرباء إنه لأسباب تتعلق بالسلامة، تم وقف تشغيل محطة الكهرباء مؤقتا.