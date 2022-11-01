 مصطفى الدمرداش: أنا من اكتشفت أحمد السقا.. واعتذرت عن مسلسل السيدة زينب بسبب الكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 8:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مصطفى الدمرداش: أنا من اكتشفت أحمد السقا.. واعتذرت عن مسلسل السيدة زينب بسبب الكورونا

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 7:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 7:55 ص

تحدث الدمرداش عن قصة اكتشافه لـ الفنان أحمد السقا فقال: “ أنا اللي اكتشفت أحمد السقا في النهاردة أخر يوم، كان أحمد السقا في البكاليروس، اسند ليه دور مش كبير أوي بس هو اشتغل على الدور أوي وأنا ساعدته فيه فكان من ضمن المميزين في هذا العمل، أسامة أنور عكاشة جه اتفرج وأعجب بأحمد السقا وقاله تعالى يوم الأربع وأحمد السقا كان ملتزم جدا وراح في معاده وأستاذ فاضل شافه اداله بطولة النوة على طول وبدأ من النوة يعمل نشاطه الفني”.

وتابع مصطفى الدمرداش خلال حلوله ضيفا على برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة: "لم أكمل مسلسل السيدة زينب وأعتذر عنه بعد تصوير 4 أيام من المسلسل، وفي اليوم الخامس كان هناك مشهد حضره في حي شعبي وأصبت وقتها بكورونا وعزلت نفسي 40 يوم واعتذرت عن المسلسل".

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك