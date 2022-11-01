تحدث الدمرداش عن قصة اكتشافه لـ الفنان أحمد السقا فقال: “ أنا اللي اكتشفت أحمد السقا في النهاردة أخر يوم، كان أحمد السقا في البكاليروس، اسند ليه دور مش كبير أوي بس هو اشتغل على الدور أوي وأنا ساعدته فيه فكان من ضمن المميزين في هذا العمل، أسامة أنور عكاشة جه اتفرج وأعجب بأحمد السقا وقاله تعالى يوم الأربع وأحمد السقا كان ملتزم جدا وراح في معاده وأستاذ فاضل شافه اداله بطولة النوة على طول وبدأ من النوة يعمل نشاطه الفني”.

وتابع مصطفى الدمرداش خلال حلوله ضيفا على برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة: "لم أكمل مسلسل السيدة زينب وأعتذر عنه بعد تصوير 4 أيام من المسلسل، وفي اليوم الخامس كان هناك مشهد حضره في حي شعبي وأصبت وقتها بكورونا وعزلت نفسي 40 يوم واعتذرت عن المسلسل".