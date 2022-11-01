إسرائيل تختار برلمانا جديدا مرة أخرى وتتوقع تحولا نحو اليمين

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من المقرر أن يتم استدعاء المواطنين الإسرائيليين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى اليوم الثلاثاء في انتخابات تاريخية.

وفي الانتخابات البرلمانية الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف فقط، يأمل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في العودة إلى منصب رئيس الوزراء.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن حزبه، الليكود اليميني المحافظ، يمكن أن يصبح مرة أخرى الحزب الحاكم.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جماعته الدينية اليمينية قادرة على تأمين أغلبية المقاعد بشكل عام.

وحذر السياسي المخضرم الملقب بـ"بيبي" على تويتر يوم الاثنين من اتجاه هبوطي في أحدث استطلاعات الرأي وحث أنصاره على المشاركة والتصويت. وقال إن النصر في المتناول .

ويتنافس 40 حزبا مختلفا في الانتخابات الـ 25 للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ولكن من المتوقع أن يتخطى الثلث فقط حاجز الـ 25ر3%.

ومع إغلاق مراكز الاقتراع، سيتم نشر التوقعات الأولية المستندة إلى استطلاعات الخروج حوالي الساعة 0900 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش). غير أنه من غير المتوقع صدور النتيجة النهائية قبل يوم الخميس.

وسيتم نشر حوالي 18 ألف شرطي في يوم الانتخابات لضمان أمن 8ر6 مليون ناخب مؤهل في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات يوم الجمعة، يمكن أن تحصل الكتلة المؤيدة لنتنياهو على 60 مقعدا من أصل 120 مقعدا.

وهذا من شأنه أن يخلق مرة أخرى حالة من الجمود مع المعسكر المعارض لرئيس الوزراء الحالي يائير لابيد.

ويمكن أن يصبح حزب المستقبل الذي ينتمي إلى الوسط السياسي، ثاني أقوى حزب.

ويتألف المعسكر المناهض لنتنياهو من أحزاب من اليمين إلى اليسار ويريد المعسكر منع عودة نتنياهو كرئيس للحكومة.

وكتب لابيد على تويتر يوم الاثنين أن جميع الإسرائيليين يستحقون "حكومة من أشخاص عادلين ومجتهدين يعملون بجد من أجلهم" وتحدث علنا ضد الانقسامات الداخلية.

ويؤيد لابيد /58 عاما/ أيضا إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يشار إلى أن المشهد السياسي في إسرائيل مجزأ للغاية ومدفوع بالمصالح.

وحتى الأحزاب من معسكرات مماثلة غالبا ما تكون غير قادرة على تشكيل تحالفات.

وبصرف النظر عن الاختلافات حول المحتوى ، يرجع ذلك أيضا إلى النزاعات الشخصية. على سبيل المثال، تعتبر علاقة نتنياهو مع الشخصيات الرئيسية الأخرى في معسكر اليمين سيئة للغاية.

وعلاوة على ذلك، يحاكم نتنياهو حاليا بتهم فساد.

وكما حدث بعد انتخابات العام الماضي، قد يستغرق الأمر أسابيع أو شهورا قبل تشكيل الحكومة. وطالما لم يتم تنصيب حكومة جديدة، سيبقى لابيد في منصبه على أساس انتقالي.

وتعتمد عودة نتنياهو على ما إذا كان سيجد حلفاء. وفشل الرجل /73 عاما/ بالفعل عدة مرات في محاولاته لتشكيل ائتلاف.

وينظر إلى الإقبال بين السكان العرب في إسرائيل على أنه أمر بالغ الأهمية. وتشكل الأقلية العربية حوالي 20% من مواطني إسرائيل البالغ عددهم حوالي 4ر9 مليون نسمة.

وكثيرا ما أدت الانتخابات السابقة إلى أغلبية غير واضحة.

وانهار الائتلاف الحالي المكون من ثمانية أحزاب بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في حزيران/يونيو بعد أن فقد أغلبيته بعد 12 شهرا فقط. وفي وقت لاحق، تولى وزير الخارجية لابيد منصب رئيس الحكومة.