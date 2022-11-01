لبنان يتجه لرفع تعريفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينات

للمرة الأولى منذ التسعينات، يتجه لبنان إلى رفع تعريفة الكهرباء في البلاد، في خطوة أساسية لإصلاح هذا القطاع على أن تتزامن مع رفع ساعات التغذية وإزالة التعديات عن شبكات الكهرباء.



تأتي تلك الخطوة في ظل انعدام التغذية الكهربائية للدولة عن كافة الأراضي اللبنانية، وسط وعود بتأمين الفيول أويل لتأمين تغذية 8 ساعات خلال الـ 24 ساعة.



وقال إعلام محلي إن وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أبلغ مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداءً من اليوم، إلا أن مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أكدت أنها ستبدأ باعتماد التعرفة الجديدة بداية العام المقبل لعدة اعتبارات.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المدير العام السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، قوله إن حالة الفوضى العارمة تسود البلد والمؤسسة والعمل الحكومي.



وأضاف أن الحكومة ليست من اتخذت القرار برفع التعريفة بل وافق رئيس الحكومة على اقتراح أو قرار لوزير الطاقة بعرضه لخطة طارئة ووزير المالية، ثلاث أشخاص اختصروا الحكومة ووافقوا على رفع التعريفة.