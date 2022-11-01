الأردني عثمان البلبيسي مديرا لمكتب المنظمة الدولية للهجرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تقرر تعيين عثمان البلبيسي، مديرًا للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة مصر، اليوم الثلاثاء.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، إنه لدى البلبيسي ثروة ممتازة من المعرفة والخبرة في القضايا المتعلقة بالهجرة، وأنا على ثقة تامة في أنه يملك مهارات في قيادته وتوجيهاته القوية وتأثيره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويذكر بأن البلبيسي كان قد عمل قبل هذا التعيين كمستشار إقليمي أول للمدير العام وكجزء من المكتب التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة في جينيف.

وبدأ البلبيسي، عمله مع المنظمة الدولية للهجرة منذ عام 2003 وشغل منصب رئيس البعثة في ليبيا ولبنان، ونفذ العديد من مهام القيادة العليا في جميع أنحاء المنطقة.

وتنقل البلبيسي – والذي يحمل الجنسية الأردنية – في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقلد عدة مهام قيادية خلال مسيرته المهنية التي استمرت عقدين مع المنظمة الدولية للهجرة، كما شغل منصب منسق الطوارئ للأزمتين السورية والليبية، ومنذ عام 2022، تولى مهام كمبعوث خاص للمنظمة في العراق.

وتعقيبا على تقلده المنصب الجديد، قال عثمان البلبيسي، إنه من دواعي سروي أن أتولى اليوم مهامي كمدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تاريخ طويل في الهجرة".

وأضاف البلبيسي: "أتطلع إلى العمل مع فريق المنظمة في المنطقة والبناء على ما تم انجاز، وأهم أولوياتي ستتمثل بتعزيز التنسيق والعمل مع الحكومات في المنطقة ومختلف الشراكات الإقليمية والدولية لتحسين بيانات الهجرة، ودعم تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة، والمساهمة في إنجازات التنمية المستدامة الأهداف من خلال استراتيجيات الهجرة المتطورة".