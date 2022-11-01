حماس تدعو القمة العربية بالجزائر لاتخاذ قرارات لحماية المقدسات في فلسطين

دعت حركة حماس اليوم الثلاثاء، القمة العربية المنعقدة في الجزائر إلى اتخاذ قرارات لحماية المقدسات في فلسطين في ظل ما وصفته "التغول" الإسرائيلي.



وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في رسالة مكتوبة لقمة الجزائر، ضرورة "اتخاذ قرارات وخطوات واضحة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك".



وحث هنية القمة العربية كذلك على "دعم صمود أهلنا في مدينة القدس المحتلة، وكذلك وضع الآليات المباشرة لتنفيذ مقررات القمم العربية السابقة بإنهاء وكسر الحصار عن قطاع غزة".



وقال إن القمة العربية تنعقد بينما "تمر فلسطين وقضيتها اليوم بواحدة من أدق المراحل وأعقدها على المستوى السياسي والإنساني؛ فالاحتلال قد تغول في إجرامه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".



وأضاف: "يتعرض المسجد الأقصى لمحاولات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني، فيما يتصاعد الاستيطان في الضفة والاستيلاء على أرضنا وبيوتنا، والتنكيل بأبناء شعبنا، وقطاع غزة تحت حصار خانق".



ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس، القادة العرب المجتمعين إلى إقرار المبادرة الجزائرية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني تحت عنوان (إعلان الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني) واعتبارها جزءًا من مقررات القمة العربية.



وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس "ضرورة تجديد التأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية؛ القضية المركزية لدولنا العربية، وتحمّل مسؤوليتها في حشد الإمكانات والمقدرات لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل استعادة حقوقه كاملة".



وتنطلق اليوم في الجزائر أعمال القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين بعد توقف لنحو ثلاث أعوام بعد تأجيلها نظرا لجائحة فيروس كورونا.



وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبيل استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في أعمال القمة، بأن "قمة الجزائر هي قمة فلسطين".



واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قمة الجزائر "ستبعث رسالة واضحة للعالم بأن فلسطين وقضيتها هي القضية المركزية للأمة العربية، التي تقف دوما الى جانب الحق الفلسطيني ودعمه بكل السبل".