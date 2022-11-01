تراجع العائد على السندات الأمريكية

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في ظل تحذيرات جديدة من حتمية ركود الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي، غدا، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية تراجع اليوم بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.93% مقارنة بذروة العائد في الشهر الماضي وكان 4.34% وهو الأعلى للسندات القياسية الأمريكية منذ 2007.

جاء ذلك في الوقت الذي عززت فيه بيانات معهد إدارة الإمدادات الأمريكي المخاوف من ركود الاقتصاد حيث أشارت البيانات إلى تراجع جديد لمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال أكتوبر الماضي بمقدار 0.7 نقطة إلى 50.2 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه تراجع العائد على السندات العشرية الألمانية اليوم بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.04%.