يفتقد نادي توتنهام لجهود مدربه الإيطالي انطونيو كونتي خلال المواجهة أمام مارسيليا الفرنسي اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك بيير إيميلي هويبيرج لاعب وسط توتنهام في المؤتمر الصحفي للمباراة رفقة المدرب المساعد كريستيان ستيليني، بعد قرار كونتي بعد حضور المؤتمر الصحفي عقب طرده في نهاية المباراة أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي الأسبوع الماضي.

وظهر كونتي غاضبا بعد إلغاء هدفا سجله هاري كين في الوقت بدل الضائع من المباراة التي أمام سبورتينج، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وبسبب عقوبة الإيقاف سيغيب كونتي عن المباراة أمام مارسيليا ضمن المجموعة الرابعة.

وقال هويبيرج: "بالتأكيد المدير الفني جزء كبير من الفريق، لحسن الحظ لديه جهاز معاون جيد للغاية ولاعبون على دراية كبيرة بما يتوقعه منهم وسنحاول بكل وسعنا أن نغطي غيابه".

وأضاف: "سواء سيختبئ في سلة الغسيل (مثلما فعل جوزيه مورينيو مع تشيلسي في 2005 خلال إيقافه) لا أعرف ، سأقول لا".

وأشار:"إنه شخص يعيش كل مباراة بشغف كبير ، بقلبه، علينا أن نضمن أننا في قمة الجاهزية، وهو ما نحن عليه، علينا أن نتعامل مع حقيقة عدم وجوده في المنطقة الفنية".

وختم بالقول: "بالنسبة لي الوضع ليس صعبا، إنه مختلف، نعرف ما علينا فعله، نركز على ما يحدث داخل الملعب وعلى ما يتوجب علينا فعله".