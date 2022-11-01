علقت الفنانة هيفاء وهبي، على تنمر البعض على صور متداولة لها خلال مشاركتها في موسم الرياض، قائلة: «أنا بنعمة كبيرة، كتر خير الله أعطاني نعم كتير يستاهل أشكره عليها كل يوم، بدل ما يستوقفني موضوع مش مهم أو تافه، وياخد مني أي اهتمام».

وتوجهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، بالشكر إلى هيئة الترفيه السعودية، والمستشار تركي آل الشيخ، والجمهور السعودي على استقبالهم لها بتلك الحفاوة.

وقالت إن «الجمهور السعودي رائع، فضلًا عن أن لقاءها بهم كان مليئًا بالمشاعر والأشواق»، لافتة إلى أنها شعرت بمزيج من الأحاسيس لحظة وصولها المطار.

وعن تعثرها لحظة نزولها من السيارة، عقبت: «الجمهور السعودي استقبلني بمحبة وكرم، عادتي لازم في كل حتة أروحها أقع، الحفل وأن ألتقي مع جمهوري الرائع والضخم الكبير، من أجمل لحظات حياتي الفنية، وأشكر الله أن أنعم علي بالنجاح».

وأكدت أن التنمر على شكلها أمر لا يستوقفها، معقبة: «ظهوري أمام الملايين على الهواء مباشرة هي دي هيفاء فنيًا وشكلًا، أكيد لن يستوقفني موضوع بهذه التفاهة، أو حملة مبرمجة معروف وراها أشخاص وهدفهم، أنا كنت في بلد راقٍ وحدث فني كبير أحسد عليه.. طبيعي يطلع لي أشخاص يعملوا حركات».

ولفتت إلى أنها مازالت مستهدفة بحملات ممنهجة، وخاصة أن البعض يحرص على هز صورتها، متابعة: «في أشخاص يحبوا يبهدلوا صورتك، أقول العبوها أذكى من كده المرة الجاية، طلوعي على المسرح هو الرد، من أجمل المسارح التي وقفت عليها، وشعرت بانبهار منذ وصولي للبلد».

وشكرت الجمهور السعودي على الفرصة الجميلة التي قدموها لها، مختتمة: «جماهير رائعة، غمروني بمحبة ومشاعر كبيرة وخطفوا قلبي، العلاقة والكيمياء بيننا على المسرح كانت عالية، وما كنت أفكر إلا إني أسعدهم، لأنهم جايين لرؤيتي ويحضروني وينبسطوا».

وشهد مسرح محمد عبده -أرينا - في منطقة بوليفارد رياض سيتي افتتاح أولى حفلات روتانا في موسم الرياض، على المسرح الكبير، الذي احتضن نجوم الأغنية العربية في موسم الرياض الماضي.

وافتتح نجوم الأغنية اللبنانية هيفاء وهبي، وإليسا، احتفالات الموسم الجديد، واللتان نادرا ما تجتمعان تحت مظلة واحدة.