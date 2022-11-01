بريطانيا: المحافظون يعلقون عضوية مات هانكوك لظهوره في برنامج تلفزيون الواقع

أوقف حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة السابق مات هانكوك بعد أن وافق على الظهور في برنامج تليفزيون الواقع "أنا من المشاهير.. أخرجني من هنا!"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مسؤول الانضباط الحزبي، سيمون هارت في بيان له اليوم الثلاثاء: "لقد نظرت في الوضع وأعتقد أن هذه مسألة خطيرة بما يكفي لتبرير تعليق عضويته بأثر فوري".

ويضم العرض التليفزيوني مجموعة من المشاهير في ظروف قاسية ويجعلهم يواجهون تحديات مثل تناول مواد غذائية غير مستساغة؛ من أجل مساعدة زملائهم في المخيم.

وشملت الأطعمة السابقة الديدان وعيون الأغنام ومخ الخنازير وخصيتي الكنغر، وغالبا ما يحصل الفائزون على فرص للعمل في مهن ناجحة كمقدمي برامج أو مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي "فلونسر".

ويثير الظهور في البرنامج تساؤلات حول قدرة هانكوك على خدمة ناخبيه، خاصة وأن البرلمان في دور الانعقاد حاليا.