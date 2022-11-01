زيلينسكي يعرب عن رغبته في الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح شبكة الطاقة

أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن رغبته في الحصول على دعم من الاتحا د الأوروبي لإصلاح شبكة الطاقة في بلاده التي تضررت بشدة بسبب الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون في كييف اليوم الثلاثاء إن 40% من شبكة الطاقة تعرضت للتدمير.

واقترح زيلينسكي أن تلعب المفوضية الأوروبية دور المنسق في إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في بلاده.

وأشار إلى مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، في صورة ما يسمى "صيغة رامشتاين"، والتي تقوم فيها الدول الداعمة بتنسيق مساعداتهم العسكرية. ونقلت تقارير إعلامية عن زيلينسكي قوله إنه بالنسبة للاقتصاد والطاقة، يجب أن تكون هناك مجموعة مماثلة مثل "رامشتاين".

وأضاف زيلينسكي: "واثق من أننا سنعيد تأهيل كل شيء. وفي وقت أكثر هدوءا. عندنا يصبح وضع شبكة الطاقة لدينا مستقرة مجددا، سنقوم بتصدير الكهرباء مجددا إلى أوروبا".