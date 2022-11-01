شهود: تونسيون بدأوا إضرابا عن الطعام بمطار بلجراد احتجاجا على قرارات ترحيلهم

قال نائب في البرلمان التونسي المنحل وناشط مدافع عن حقوق المهاجرين في إيطاليا، إن مهاجرين تونسيين دخلوا في إضراب عن الطعام بمطار بلجراد في صربيا، احتجاجا على قرارات ترحيلهم.

وأوضح الناشط التونسي المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، اليوم الثلاثاء، أن التونسيين محتجزون بمطار بلجراد في ظروف صعبة وأن بعضهم تعرض للضرب على أيدي قوات الأمن الصربية.

وكان مدير الدبلوماسية العامة بالوزارة محمد الطرابلسي صرح أمس الإثنين بوصول 26 تونسيا إلى مطار بلجراد عن طريق شركة خطوط جوية خاصة من تركيا وقد تم ترحيل 21 منهم، فيما لايزال خمسة رهن الاحتجاز في قاعة انتظار بالمطار.

وقال الكرباعي اليوم إن التونسيين المحتجزين يرفضون التوقيع على قرارات ترحيلهم، وإنه أخطر منظمات حقوقية في صربيا بأوضاعهم.

ونشر الكرباعي اليوم مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال إنه من مقر الاحتجاز في المطار، وهو يظهر محتجزين من دون الكشف عن أوجههم وسندويتشات وقمامة ودورات مياه وسخة.

وكانت السلطات الصربية أخطرت الخارجية التونسية، في وقت سابق، بقرارها فرض التأشيرة على المواطنين التونسيين، ويتوقع أن يبدأ العمل بالقرار يوم 22 نوفمبر الجاري في خطوة للحد من الهجرة غير الشرعية المتنامية نحو دول الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.

ونقلت تقارير أوروبية ترحيب دول فضاء شنجن بخطوة بلجراد مع ترجيحات بوجود تنسيق مسبق حول القرار.

وأفاد الطرابلسي، في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة، بأن صربيا "قررت وضع 18 مقياسا لقبول دخول التونسيين في هذه الفترة في محاولة لوقف الهجرة غير النظامية".

ووفق المسؤول ، يرتبط البلدان باتفاقية عدم فرض التأشيرة منذ سنة 1965، لكن الاتفاقية تتضمن بندا يتيح لإحدى الدولتين إيقاف العمل بها شرط إعلام الطرف الآخر.