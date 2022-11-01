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الأمم المتحدة: لن تعبر أي سفن البحر الأسود غدا الأربعاء

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 8:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 8:50 م

أعلنت الأمم المتحدة توقف نقل الشحنات عبر البحر الأسود غدا الأربعاء؛ بسبب انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يسمح للسفن بالإبحار من الموانئ الأوكرانية وإليها؛ لنقل الصادرات الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في نيويورك اليوم الثلاثاء: "اتفقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على عدم التخطيط لتحرك أي سفن في إطار المبادرة الخضراء بالبحر الأسود ليوم غد الأربعاء".

وأكدت الأمم المتحدة أن عمليا آليات الفحص التي أجريت بعدما علقت روسيا المشاركة في الاتفاق نهاية الأسبوع هي "إجراء استثنائي ومؤقت"، حيث تضغط من أجل استمرار شحنات الحبوب وغيرها من السلع الرئيسية رغم الخطوة الروسية.

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