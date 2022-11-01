قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «التطورات في سوريا لازالت، تحتاج جهدًا عربيًا رائدًا، ومبادرًا يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم، في هذا البلد العربي المهم».



وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الثلاثاء: «يجب إبداء المرونة من كل الأطراف المعنية، لتبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي، وغلق صفحة الماضي بآلامها».



ودعا إلى إبداء المرونة التي تؤدي إلى السعي نحو وضع جديد، يتيح انخراط سوريا في محيطها العربي الطبيعي، وفي جامعتها العربية، التي هي من دولها المؤسسة منذ عام 1945.



وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر.