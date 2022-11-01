نشرت الصفحة الرسمية للشيف المصري أسامة السيد نبأ وفاته عند عمر يناهز 65 عاما بعد معاناة مع المرض بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التقرير التالي، نرصد آخر وصفات الشيف أسامة السيد وهي وصفة "الدجاج المشوي بالزعفران"

• المقادير

2/1 كيلو صدور دجاج بدون جلد وعظم.

4/1 ملعقة صغيرة زعفران.

4/1 ملعقة صغيرة بابريكا.

2/1 ملعقة صغيرة كركم.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 بصل.

بهار أبيض وملح.

- للدهن

1 ملعقة كبيرة سمن.

4/1 ملعقة صغيرة بابريكا.

أرز باسمتي مطهو للتقديم.

فستق مقشر للتزيين.

• الطريقة

- تُغسل صدور الدجاج جيداً وتُجفف وتُقطع إلى قطع كبيرة.

- يُوضع الزعفران والبابريكا مع الكركم في محضر الطعام، يُضاف عصير اليمون وزيت الزيتون والبصل ويخفق ويتبل بالبهار والملح.

- تُضاف قطع الدجاج للتتبيلة مع التقليب في وعاء حتى تتداخل المكونات.

- يُغطى الدجاج ويُترك بالبراد لمدة ساعتين على الأقل أو أثناء الليل حتى يتشبع من النكهة.

- توضع قطع الدجاج في السيخ المعدني بحيث تكون قليلة العدد وفي منتصف السيخ.

- تُعد شواية الفحم قبل البدء في الشوي ويساوى الفحم فيها.

- توضع أسياخ الدجاج فوق شبكة معدنية على الفحم لحوالي 15 دقيقة مع التقليب وتترك حتى تمام النضج.

- يُوضع السمن في إناء على نار متوسطة، ثم تُضاف البابريكا مع التقليب لمدة دقيقة حتى يتجانس الخليط.

- يُرفع بعيداً عن النار، ويُدهن به قطع الدجاج بواسطة فرشاة بين الحين والآخر أثناء الشوي.

- يُقدم الدجاج المشوي ساخن مع الأرز الباسمتي ويُزين بالفستق.