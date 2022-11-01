وزيرة الهجرة: أنجزنا الكثير من المطالب الملحة للمصريين بالخارج بشأن السيارات والمعاشات

ءعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مفتوحًا مع 50 من أبناء الجالية المصرية في ولايات وسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق «زووم»، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء مرحبة بالمشاركين من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، من عدة ولايات، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع المصريين بالخارج، موضحة أن اللقاء السابق ضم ممثلين من المصريين بالخارج عن ولايات الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الامريكية، ويأتي هذا اللقاء لاستكمال باقي الولايات.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج شركاء في النهضة وخطط التنمية التي تطلقها الدولة المصرية، حيث استعرضت عددًا من الإنجازات التي حققتها مصر في قطاعات الاستثمار المختلفة، بجانب الفرص الواعدة في مصر وتعديل قانون الاستثمار وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المصريين بالخارج، مضيفة أن علينا التعاون لخدمة الوطن، والمشاركة والنقاش حول أفضل السبل المتاحة لتحقيق ذلك، كما أوضحت أن صفحة وزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي تنشر كل ما يتعلق بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية بشكل مستمر، ليتمكن أكبر عدد من المصريين بالخارج من متابعته.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج وتلبية مقترحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة حرصها منذ اليوم الأول في الوزارة على حل كل المسائل العالقة، والتي تلبي طموحات واحتياجات المصريين بالخارج.

ونوهت بأن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج تهدف إلى توفير المحفزات للمصريين بالخارج، والاستماع إليهم ومناقشة أفكارهم وخططهم وسبل تنفيذها، بما يحقق المصلحة العامة للوطن، بجانب إشراكهم في خطط التنمية والبناء في مصر، مؤكدة الحرص على المشاركة في مجموعات التواصل من جميع الدول للاستماع للمطالب والمقترحات ولتوضيح استراتيجية الوزارة، وعرض المحفزات المختلفة للمصريين بالخارج، في العديد من المجالات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن ناحيتهم، طرح المشاركون العديد من الأسئلة، والتي دار النقاش حولها، حيث أكدت وزيرة الهجرة حرصها على استكمال ملفات الوزارة الناجحة والبناء عليها وتطويرها، ورحبت بمشاركة المصريين بالخارج من العلماء والخبراء في مختلف الانشطة والفعاليات.

وحول أولويات الاستثمار، أوضحت وزيرة الهجرة، أن مصر حريصة على توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المصرية وتشجيع التصنيع المحلي، وسط ما يمر به العالم من ظروف، مع توقف الكثير من الدول عن الإنتاج الكثيف، ما أدى لرفع الأسعار، وهو ما دفعنا للتوسع في الاستثمارات في المجال الإنتاجي، والذي يعد ثالث أكثر مجال يهتم به المصريون بالخارج، حيث يتصدر الاهتمامات الاستثمارية المجال العقاري والزراعي وفقا لاستبيانات الوزارة، وأشاد المشاركون من الولايات المتحدة الامريكية بحرص القيادة السياسية على إشراك المصريين بالخارج في التنمية وإتاحة مختلف المشروعات للاستثمار فيه.

وردا على العديد من الاستفسارات بشأن المحفزات المطروحة بإعفاء جمركي لسيارات المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج يطالبون بخفض جمارك السيارات منذ عقود، مشيرة إلى أن مجلس النواب وافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من أي ضرائب أو جمارك، وفقًا للضوابط القانونية، بأن يكون لكل المواطن مقيم بالخارج عمره 16 عاما أو أكثر، وربط مبلغ بالدولار في صورة وديعة لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود كاملة للمصري بالخارج، بعد انتهاء المدة المقررة بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف وقتها، ويتم تطبيق القانون لمدة 4 أشهر من تاريخ صدوره، وفقا للضوابط القانونية المعلنة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عضو في لجنة يترأسها مستشاري رئاسة الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية للقانون لبدء تطبيقه.

وتناولت وزيرة الهجرة ما تم بالتنسيق مع المجمعة التأمينية وهيئة التأمينات والمعاشات، وطرح عروض خاصة للمصريين بالخارج وشمولهم بالتأمينات والمعاشات والرد على استفسارات المصريين بالخارج من الأسئلة الشائعة، ونشرها على صفحة وزارة الهجرة عبر الرابط:

‏https://www.facebook.com/Moemigegy

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها ناقشت إتاحة عضوية مؤقتة بالأندية للمصريين العائدين من الخارج لقضاء إجازاتهم في مصر، موضحة أنه جارٍ التنسيق مع وزير الشباب والرياضة بهذا الشأن، كما سيتم طرح مختلف الخدمات في تطبيق إلكتروني واحد للمصريين بالخارج، الذي يتم إعداده بالتعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير وصول المصريين بالخارج لكل تلك المميزات، بمختلف أنحاء العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه تم التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لاستصدار الأوراق الثبوتية للراغبين من المصريين بالخارج، حيث سيتم إيفاد بعثات لإصدار مختلف الوثائق الرسمية المصريين بالخارج، فور اكتمال تسجيل 500 شخص على الأقل في السفارة أو القنصلية وتحديد موعد زيارات مهمات الأوراق الثبوتية.