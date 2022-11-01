قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية تلتئم بعد مرور 3 أعوام وما فرضته من ظروف جائحة كورونا، لافتًا إلى أن القمة تنعقد في وقتها.



وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الثلاثاء، أن ما يشهده العالم من تطورات غير مسبوقة من عقود، وما ترتبه من تبعات هائلة على الشعوب والأمم حول العالم، تجعل من القمة العربية ضرورة وفرصة سانحة لترتيب الأوراق، ومناقشة القضايا والمواقف العربية.



ونوه إلى أن «أزمات العالم تتوالى في تتابع مروع»، مضيفًا: «المنطقة العربية تقع في قلب الأزمات، من ناحية أنها ركيزة أساسية في معادلة إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية، وأنها الضحية الأولى لتغير المناخ، وآثاره المدمرة من حيث الجفاف وغيره».



وأشار إلى أن «المنطقة تعاني من تهديد خطير للأمن الغذائي، كما تقع غالبية دولها في إطار الفقر المائي»، مضيفًا: «فضلا عما تواجهه بعض دولها من تصرفات غير قانونية من جانب جيرانها والجوار القريب، من شأنها تعريض أمنها المائي للخطر».



وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر.