وزير الخارجية الجزائري: مشاورات الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية كانت ناجحة

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن مشاورات الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين وكذلك على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال الأيام الماضية كانت "ناجحة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده لعمامرة، مساء /اليوم/ الإثنين، عشية افتتاح أعمال القمة العربية.

وأوضح أن هذه الاجتماعات شهدت مشاورات معمقة أسفرت عن تعديل مشروع جدول الأعمال وإنجازه، مشيرا إلى أن هناك مرحلة لعرض المواقف والتي قد تكون متباينة، ومرحلة أخرى لتقريب وجهات النظر من خلال التفاوض والتشاور والقبول بالرأي الآخر، فضلا عن وجود مرحلة لتقديم نتيجة مبنية على التوافقات، ما عدا فيما يتعلق ببعض القضايا المصيرية مثل القضية الفلسطينية التي تحقق التوافق بالإجماع.