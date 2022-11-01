الخارجية الألمانية تدين الهجوم على وقفة احتجاجية قبالة السفارة الإيرانية

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الهجوم على وقفة احتجاجية قبالة السفارة الإيرانية في العاصمة الألمانية برلين وانتقدت الحكومة الإيرانية بحدة مجددا.

وعلى هامش زيارتها الحالية لوسط آسيا، قالت بيربوك في العاصمة الأوزباكية، اليوم الثلاثاء ردا على سؤال من صحفي: "من يعتقد أن بإمكانه أن يجلب التخويف والترهيب ضد المتظاهرين إلى شوارعنا في ألمانيا أيضا، فهو مخطئ ويجب أن يضع في حسبانه أنه ستتم مواجهته بكل صرامة من جانب دولة القانون".

وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أنه لن يتم التسامح مع تهديد حرية التعبير عن الرأي.

وكان مجهولون هاجموا حافلة تقل مسكنا نقالا قبالة السفارة الإيرانية مطلع الأسبوع الجاري، وكان يجري استخدام هذه الحافلة كمقر احتجاجي.

وحسب بيانات الشرطة، وقع شجار بين ركاب الحافلة الأربعة ومهاجمين ملثمين، وأسفر الاشتباك بالأيدي عن إصابة ثلاثة أشخاص ليلة السبت/ الأحد قبل الماضية، ويُعْتَقَد أن المشتبه بهم لاذوا بالفرار بسيارة بعد الهجوم.

وقالت بيربوك: "أي مستقبل لحكومة توسع شبابها ضربا؟"، وتابعت أن القسوة المنفلتة التي تتعامل بها القوات المسلحة الإيرانية مع الناس وضرب فتيات حتى الموت واغتصاب نساء وخطف المئات، تزداد سوءا يوما بعد يوم.

واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد مقتل الكردية الإيرانية مهسا أميني، 22 عاما، والتي اعتقلتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي.

وتوفيت الشابة خلال احتجاز الشرطة لها في منتصف سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تستخدم قوات الأمن أيضا العنف ضد المتظاهرين ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا واعتقال أكثر من 10000 شخص.