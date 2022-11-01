رئيس مياه سوهاج يتفقد محطتي معالجة الصرف الصحي غرب وإدفا

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محطة معالجة صرف صحي غرب سوهاج ومحطة معالجة صرف صحي إدفا بمركز سوهاج وشدد خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات حتى يمكن الاستفادة منها وزيادة نسبة المخدومين بخدمة الصرف الصحي.



وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه جارٍ أعمال تأهيل محطة معالجة صرف صحي غرب سوهاج بقيمة 386.3 مليون جنيه لرفع طاقة المحطة الى تصرف 37 ألف متر مكعب يوم، ورفع كفاءة منظومة المعالجة لإزالة النيتروجين، والقيام بالأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتعديل كل وصلات المواسير وتنفيذ منظومة نوافخ الهواء وأعمال الكهرباء وتطوير أعمال الموقع العام وتنفيذ منظومة لمعالجة الصرف الصحي الناتج من احواض فصل الزيوت والشحوم، وكذلك احواض الترسيب وان هذه الأعمال من المقرر الانتهاء منها في مارس 2023.



وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات، أنه جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحي إدفا والذي يشمل استكمال محطة المعالجة بعدد 8 برك أكسدة بتكلفة تبلغ 23.4 مليون جنيه، وأنه بلغت نسبة التنفيذ 95% وتنفيذ خط طرد المياه المنقاة إلى المزرعة بتكلفة تبلغ 7.9 مليون جنيه.



وبلغت نسبة التنفيذ 99% وتنفيذ محطة رفع المياه المنقاة، والتي بلغت نسبة تنفيذها 99% بتكلفة تبلغ 16.5 مليون جنيه وتنفيذ حوض موازنة لاستقبال المياه المنقاة بالمزرعة وبلغت نسبة تنفيذه 99% بتكلفة تبلغ 3.4 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ضخ مياه الرى وأعمال الزراعة والشبكات بقرية ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 34.4 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذها 85% واستكمال تنفيذ شبكات الانحدار داخل قرية إدفا وبلغت نسبة تنفيذها 100% بتكلفة تبلغ 2.2 مليون جنيه.