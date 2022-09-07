تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، بثمان مواجهات قوية، تشهد الصراع على الصدارة في مجموعتين، بالإضافة إلى منافسة قوية على بطاقتي التأهلي في المجموعة الرابعة.

وضمن 12 فريقا بالفعل حضورهم في ثمن النهائي، هم بايرن ميونخ وتشيلسي ومانشستر سيتي على رأس مجموعاتهم. وكذلك بنفيكا وكلوب بروج وبروسيا دورتموند وإنتر ميلان وليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان وبورتو وريال مدريد من موقع الوصافة، وقد يقفز بعضهم إلى الصدارة في نهاية دور المجموعات.

وفيما يخص المركز الثالث الذي يمنح الفرق فرصة الاستمرار في البطولات الأوروبية عن طريق يوروبا ليج، فقد ضمنه فقط برشلونة وإشبيلية.

ولحساب المجموعة الأولى يحل نابولي الإيطالي، الذي ضمن تأهله للدور المقبل، ضيفًا ثقيلًا على ليفربول، شريكه في التأهل، في العاشرة مساءً على ملعب آنفيلد في مباراة لحسم الصدارة، فيما يحل أياكس أمستردام ضيفًا على جلاسكو رينجرز الأسكتلندي لحسم المتأهل للدوري الأوروبي.

ويستقبل ليفربول في ملعبه أنفيلد منافسه نابولي من أجل صدارة المجموعة. ويحتاج الريدز للفوز بنتيجة 4 أهداف أو أكثر كي ينتزعوا الصدارة من الفريق الإيطالي الذي فاز في الجولات الخمس السابقة.

وستكون المواجهة ثأرية لليفربول الذي ما زال يملك فرصة إزاحة فريق المدرب لوتشانو سباليتي عن الصدارة، لكن المهمة ستكون صعبة جداً لأنه بحاجة الى تعويض خسارته الكبيرة ذهاباً 1-4، وبالتالي الفوز على متصدر الدوري الإيطالي بفارق أربعة أهداف أو أكثر.

من جانبه، يبحث أياكس في الأراضي الأسكتلندية عن تأمين المركز الثالث وهو أمر سهل نظريا، حيث ينبغي عليه عدم الخسارة بخمسة أهداف أو أكثر أمام رينجرز.