نهاد أبو القمصان: نهدر 30% من مواردنا ونعيش حالة أشبه بحرب عالمية ثالثة

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن العالم في حالة أشبه بحرب عالمية ثالثة وتخوف في أوروبا من دخول فصل الشتاء بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن المواطن المصري يتسبب في إهدار 30% من مواردنا.

وأشارت نهاد أبو القمصان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المواطن المصري يصرف ثلث دخله على الطعام بما تحتويه من شاي وقهوة ومشروبات، كما يصرف 6% على الإيجار والسكن و3% على خدمات الانترنت.

وتابعت: "المصريين بيصرفوا على التعليم 5.7% من الدخل والمفروض التعليم كان يبقى ثاني استهلاك بعد الأكل والشرب"، مؤكدة أننا في حاجة لإعادة النظر في سلوك الانفاق الخاص بنا والانتباه لما يتم هدره.