شوقي غريب: توقف الدوري في مصلحة المقاولون

يرى شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، أن فترة توقف منافسات بطولة الدوري العام، ستكون في مصلحة فريقه لمعالجة الأخطاء والوقوف على السلبيات.

وتتوقف منافسات الكرة المصرية لمدة 15 يوما، نظرًا لاستضافة مصر قمة المناخ في شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 وحتى 18 من شهر نوفمبر الجاري، والتي تشهد حضور 197 دولة.

وحقق المقاولون العرب 3 تعادلات في الجولات الثلاث لبطولة الدوري العام، أمام غزل المحلة 1-0، وفيوتشر سلبيا، وأيضًا أمس الإثنين أمام فاركو بنفس النتيجة.

وقال غريب في تصريحات صحفية عن المباراة:" فترة التوقف للدوري، تصب في مصلحتنا، لمعالجة الأخطاء، ومعرفة السلبيات وتجهيز جميع اللاعبين".

وأضاف:" فاركو كان يدافع أمامنا، لدرجة أنني قمت بمهاجمتهم في الدقائق الأخيرة من المباراة بـ5 مهاجمين".

وأكمل:" أهدرنا عدد كبير من الفرص المحققة في المباريات الثلاث، سنحاول علاجها وتحضير اللاعبين على إنهاء الفرص بشكل جيد".

وتابع:" حذرت اللاعبين أمام فاركو، من قبول هدف قاتل في الدقائق الأخيرة، خوفا من ضياع النقطة".

وأتم:" أحاول بناء فريق قوي للمقاولون العرب، ونسعى لتدارك أخطاء الموسم الماضي، وتحسن النتائج في المباريات المقبلة".