يفاجأ الكثير من المتقاضين وأصحاب الدعاوى المقامة أمام المحاكم المدنية والإدارية – بصفة خاصة- بصدور أحكام في دعاويهم باعتبارها كأن لم تكن، دون أن تكون لديهم ثمة خبرة أو تفاصيل عن الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكم على هذا النحو، مترتباً عليه زوال الخصومة، دون أن يمس ذلك حق مقيم الدعوى الصادر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن في إقامة دعوى جديدة بذات الطلبات.

وبعيداً عن خيار إقامة دعوى جديدة، يمكن لمقيم الدعوى الصادر حكم باعتبارها كأن لم تكن، الطعن على ذلك الحكم أمام محاكم الدرجة الثانية، وفي هذا السياق أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً حديث النشر، حددت فيه الضوابط الملزمة لمحاكم الدرجة الأولى بشأن إصدار هذه النوعية من الأحكام والمتعلقة باعتبار الدعوى كأ لم تكن.

وقضت المحكمة في ذلك الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باعتبار دعوى أحقية أبناء مُعلمة متوفية في الحصول على معاشها من نقابة المهن التعليمية كأن لم تكن، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بدائرة مغايرة.

• متى يُحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟

ووفقاً للمحكمة الإدارية العليا فإن الأحكام التي تصدر باعتبار الدعاوى كأن لم تكن، ينظمها نصين قانونيين واردين بالمادتين 82 و99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وكلا النصين ينظم مسألة الحكم في الدعوى حال عدم تنفيذ الطلبات التي تطلبها المحكمة خلال تداول الدعوى أمامها، أو ينقطع طرفي الدعوى عن حضور الجلسات التي تعقدها المحكمة لنظرها، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 82 على أن إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.

أما المادة 99 فتنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه .. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وتفسيراً لتلك المادة قالت المحكمة إن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يعرّف بوصفه جزاء يوقع على المدعي لإهماله أو تقاعسه في اتخاذ ما تأمره به المحكمة وتكلفه بتنفيذه، والقصد منه تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن توقيع هذا الجزاء مرتبط بأن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أو التكليف بأحكام القانون فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية.

• ضوابط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

ومع توسع محاكم القضاء الإداري في إصدار أحكامها باعتبار الدعاوى كأن لم تكن، ومنها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى محل الحكم الحديث الصادر من المحكمة الإدارية العليا، جاء ذلك الحكم لينظم الضوابط القانونية لإصدار تلك الأحكام.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها إنه يلزم للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون حكم وقف الدعوى الذي سبقه حكمًا صحيحًا قانونًا، مؤكدة أن الطعن في الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن يثير معه الطعن في الحكم السابق عليه والصادر بوقف ولو لم يكن قد طعن فيه، على نحو يستلزم أن تتصدى محكمة الطعن لحكم وقف الدعوى وتراقب أسبابه من الناحيتين القانونية والواقعية؛ للتأكد من صدوره استناداً إلى وقائع صحيحة، وعلى نحو يتفق والتطبيق القانوني السليم.

وأكدت المحكمة أن الحكمين الصادرين بوقف الدعوى أولاً ثم باعتبارها كأن لم تكن يرتبطان ارتباطًا جوهريًا، ارتباط السبب بالنتيجة.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة كانت قد قضت بوقف دعوى المعاش الصادر فيها هذا الحكم شهراً لعدم تنفيذ المدعين تكليفاتها بإعلان نقيب المهن التعليمية في الدقهلية، وعقب مرور ذلك الشهر قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وفي هذا السياق أبطلت المحكمة الإدارية العليا الحكم الأول الخاص بوقف الدعوى شهراً والذي يترتب عليه بطلان الحكم الثاني الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مؤكدة أن الثابت من الأوراق أن المدعيين قد نفذا ما كلفتهما به محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – من إعلان النقيب بصحيفة الدعوى، وبناء عليه يكون الحكم الصادر بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة والذي يتمثل في إعلان النقيب غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.