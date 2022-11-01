كوريا الجنوبية: عدم وجود نظام للسيطرة على الحشود تسبب في حادث التدافع المميت

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك-سو، اليوم الثلاثاء، إن عدم وجود نظام كاف، أو جهود منهجية لإدارة الحشود ربما كان السبب وراء حادث التدافع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 156 شخصا خلال احتفالات عيد الهالوين في منطقة إيتوان بالعاصمة سول، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأكد هان في مؤتمر صحفي لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية أن تحقيقات الشرطة لتحديد السبب الدقيق للحادث لا تزال جارية.



وأوضح رئيس الوزراء أنه كان من الصعب التخطيط لتدابير السلامة في وقت مبكر لهذه الحالة لأنها كانت تجمعا "طوعيا" دون وجود جهة منظمة، وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تحسين أنظمة السلامة لمثل هذه الأحداث في المستقبل.



وقال أيضا إنه سيتم التعامل مع الضحايا الأجانب كما يتم مع الضحايا الكوريين.



وكان الرئيس يون سوك يول أكد في وقت سابق خلال اجتماع مجلس الوزراء أن كارثة إيتوان أظهرت أهمية إدارة حوادث الحشود والسيطرة عليها، مشيرا إلى ان البلاد بحاجة إلى تطوير تكنولوجيا إدارة الحشود من خلال الاستفادة من الوسائل الرقمية المتطورة مثل الطائرات المسيرة.