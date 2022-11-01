مراد مكرم ضيف برنامج أنا سعيد على القاهرة والناس

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تستعد قناة القاهرة والناس، لعرض حلقة جديدة من برنامج "أنا سعيد"، والذي يقدمه سعيد جميل والمقرر عرضه يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

الحلقة بعنوان تغيير الاتفاقات، وتناقش المشاكل الزوجية التي تحدث بسبب رغبة أحد الزوجين في تغيير اتفاقات تمت قبل الزواج مثل عدم الزواج على الزوجة والسماح لها بالعمل وذلك من خلال قصص واقعية يرويها أصحابها.

ويستضيف البرنامج في نفس الحلقة المرشدة السياحية أسما رؤوف والتي تحدثت عن نجاحها في ترويج السياحة الداخلية في مصر.

وفي حلقة الأربعاء الموافق ٢ نوفمبر يستضيف سعيد جميل الفنان مراد مكرم الشهير بلقب الأكيل في لقاء جمع بين الكوميديا والفن ومواقف وحكايات يرويها مراد مكرم لأول مرة.

