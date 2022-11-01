مصدر بـ«الأقمار الصناعية» يكشف حقيقة حذف 100 قناة مخالفة من نايل سات

نفى أحد المصادر المسؤولة بالشركة المصرية للأقمار الصناعية، وجود أي علاقة بين الـ "نايل سات" وبين المائة قناة التي تردد مؤخرا أنه تم إيقاف بثها وحذفها تماما من القمر الصناعي المصري.



وأشار المصدر، إلى أن هذه القنوات تصنف بأنها " قنوات مقرصنة" ومخالفة للقوانين، والشركة المصرية لا تبث سى القنوات القانونية فقط، وعليه فالقمر الصناعي المصري لا علاقة له بها، وكل هذه القنوات ومن على شاكلتها تبث على قمر صناعي آخر.



يذكر أنه انتشرت أخبار مؤخرا تشير لحذف 100 قناة من القمر الصناعي المصري "نايل سات" بزعم تعديها علي حقوق الملكية الفكرية، إضافة لعدم دفع أصحابها قيمة الإيجارات المستحقة، ومن بين هذه القنوات كل من "حبيشة سينما، الأسطورة، كوكيز، بطوط أطفال، سكاي أكشن، سكاي رعب، بوكس أكشن، وتوب موفي".