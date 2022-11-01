صحة النواب تناقش وفاة طفلتين إثر إعطائهما حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية دون اختبار حساسية

أصيبت بارتجاج في المخ.. الاعتداء على مقدمة برنامج طهي من رجل وزوجته في حلوان