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مصر
الرئيس السيسي يهنئ مملكة كمبوديا بمناسبة يوم الاستقلال
مدبولي يتفقد عددا من المشروعات الفندقية بشرم الشيخ ويؤكد دعم الدولة للسياحة
السفيرة منى عمر: حضور الرئيس السيسي قمة الجزائر يمثل أهمية كبيرة للدول العربية
سفير سلوفينيا بالقاهرة: مصر ستقود الطريق نحو نتائج مثمرة في كوب 27
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أفغانيات ينظمن احتجاجا بكابول من أجل الحق في التعليم والعمل
أردوغان يطالب شولتس بإحياء محاولة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
أمير دولة قطر يصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية
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غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية
اختبار طبي أخير لسامسون وعبدالشافي قبل مواجهة إنبي
وسط غيابات كثيرة .. تعرف على تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادا للداخلية
رأي
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الاثنين.. مسرح الهناجر يعرض «علاقات خطرة» في نهائيات مهرجان آفاق
أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح» يحضرون العرض الخاص في دبي
رانيا فريد شوقي: كنت أتمنى أكون محظوظة في السينما مثل الدراما
وائل الشبكشي يحصل على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان تورونتو بكندا
مال وأعمال
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فيديو.. فخري الفقي: موجة التضخم الناجمة عن تحرير سعر الصرف مؤقتة وتستمر شهرين
فخري الفقي: الدولار يشهد تذبذبا في الفترة الحالية.. وتحرير سعر الصرف يولد تضخما إضافيا
مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية عن أسواق شمال إفريقيا
حوادث وقضايا
صحة النواب تناقش وفاة طفلتين إثر إعطائهما حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية دون اختبار حساسية
أصيبت بارتجاج في المخ.. الاعتداء على مقدمة برنامج طهي من رجل وزوجته في حلوان
حبس عاطل لحيازته مخدر الآيس في الوراق 4 أيام
استشهاد ضابط شرطة أثناء حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في قنا
تليفزيون
«نايل سات» تكشف حقيقة وقف بث قنوات على أقمارها
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