تنطلق أعمال القمة لدول جامعة الدول العربية على مستوى القادة والزعماء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الجزائرية الجزائر، وتأتي القمة في ترتيبها الحادي والثلاثين في دوراتها العادية.

وأجريت على مدى اليومين الماضيين، اجتماعات تحضيرية للقمة من جانب وزراء الخارجية العرب، وبدأت الوفود الرسمية في الحضور للجزائر، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصل صباح اليوم.

وتعد قمة الجزائر ذات طابع استثنائي؛ حيث إنها القمة الأولى التي تنعقد بعد جائحة كورونا، فقد كانت آخر القمم قبل أكثر من 3 سنوات، لجانب تضمنها تجربة جديدة، وهي الاستغناء عن الورق والتسجيل والتواصل سيكون من خلال الأدوات الرقمية.

وساهم الفارق الزمني الكبير بين القمة السابقة والحالية، في حدوث تغييرات في أسماء بعض القادة العرب؛ لذا ستكون قمة الجزائر هي الأولى لهؤلاء القادة والرؤساء.

• قيس سعيد

من أبرز الأسماء المشاركة للمرة الأولى هو الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي تولى الرئاسة التونسية في أكتوبر من عام 2019، بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها تونس عقب وفاة الرئيس قايد السبسي.

وسيكون سعيد هو أول المتحدثين من الزعماء، كون تونس كانت الدولة صاحبة رئاسة آخر قمة عربية (مارس 2019)، ويسلم بعدها رئاسة القمة، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

• عبدالمجيد تبون

ثاني المتحدثين، ورئيس القمة، تعتبر مشاركته بالقمة هي الأولى، حيث انتخب الرئيس عبد المجيد تبون بديسمبر عام 2019.

• نجيب ميقاتي

سيترأس الوفد اللبناني نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وذلك للمرة الأولى بالنسبة له، وفي ظل ظروف صعبة تشهدها لبنان، مع دخولها بشكل رسمي بحالة "الفراغ الرئاسي" مع نهاية ولاية الرئيس ميشيل عون وفشل البرلمان في اختيار رئيس جديد.

• عبداللطيف رشيد

يشارك الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بالقمة للمرة الأولى، وهو يعد أحدث الزعماء توليا للمسؤولية؛ حيث تم انتخابه الشهر الماضي.

• عبدالفتاح البرهان

ويمثل الوفد السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان،رئيس مجلس السيادة السوداني، والذي يشارك للمرة الأولى، حيث إن الدورة الماضية كان السودان لايزال تحت حكم عمر البشير.