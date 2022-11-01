السفيرة منى عمر: حضور الرئيس السيسي قمة الجزائر يمثل أهمية كبيرة للدول العربية

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القمة العربية الحادية والثلاثين المعنقدة بالجزائر، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية الشقيقة ولاسيما في هذا التوقيت الهام الذي يحتاج فيه العرب إلى "لم الشمل".

وقالت السفيرة منى عمر - في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهم قيادات العالم العربي ويلجأ إليه الزعماء لما يتمتع به من إخلاص ورؤية ثاقبة وآراء سديدة.

وأضافت أن مصر لم تغب عن القمة العربية لما لها من ثقل في الوطن العربي، فضلًا عن حرص رئيس الجمهورية على لقاء القادة ومناقشة القرارات التي تتخذ لصالح الشعوب العربية، ولاسيما الأزمات والقضايا المطروحة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المنطقة بصفة خاصة والعالم أجمع بصفة عامة.

ونوهت مساعد وزير الخارجية بأهمية انعقاد القمة العربية في هذا التوقيت، في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على منطقتنا، وخاصة لكونها تسبق قمة المناخ (COP27)، وبالتالي يمكن لمصر من خلالها تنسيق الموقف العربي المشترك.

وأضافت السفيرة منى عمر أن قمة الجزائر تمثل كذلك فرصة هامة؛ لبحث الموضوعات التي تتعلق بالأمن الغذائي في وقت تعاني فيه دول العالم من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أمنها الغذائي، فضلًا عن مناقشة الأمن المائي الذي تطرحه كل من مصر والسودان.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل اليوم إلى مطار "هواري بومدين" بالعاصمة الجزائر، حيث كان في استقباله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون؛ وذلك للمشاركة في القمة العربية الـ31، والتي ستعقد، اليوم الثلاثاء، على أن تختتم أعمالها يوم غدٍ، بالعاصمة الجزائر.