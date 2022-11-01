السوداني يدعم استمرار المفاوضات السعودية الإيرانية في العراق

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، أنه من مصلحة بلاده دعم استمرار سير المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد.

وقال في مؤتمر صحفي في مقر الحكومة العراقية مساء اليوم "نريد تحقيق الإستقرار في المنطقة ونستمر بالمسارات السابقة في موضوع المفاوضات الإيرانية السعودية وتلقينا إشارات إيجابية من جميع الأطراف بشأن هذه المفاوضات ووفق لقاء رسمي عالي المستوى".

وأضاف" بشكل عام توجه الحكومة العراقية الحالية بأن يكون للعراق دور حقيقي وريادي بالمنطقة ونقطة لالتقاء مصالح دول المنطقة لتحقيق الاستقرار".

وكشف" سوف نشرع بمفاوضات مع التحالف الدولي حول مستقبل التعاون معه في العراق بشكل مهني وفني لتحديد الحاجة بتواجد قوات التحالف الدولي في العراق وإعداد ومهام القوات للتدريب والمشورة وتبادل المعلومات، وعلى ضوء نتائج هذا الحوار ستلتزم به جميع الأطراف السياسية في البلاد".

وذكر أن إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في العراق قرار يتعلق بالبرلمان العراقي لحل نفسه والحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات.

وتابع السوداني أن الحكومة العراقية ملتزمة بقانون البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتحديد سعر صرف الدولار.

وأضاف أن الحكومة العراقية ملتزمة بدعم الشرائح المتضررة من تحديد سعر صرف الدولار.