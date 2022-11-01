 سدد أجور الإنترنت.. منشور غريب على الصفحة الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي - بوابة الشروق
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سدد أجور الإنترنت.. منشور غريب على الصفحة الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 12:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 12:08 م

نشر الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، منشورا غريبا مع صورة مجموعة مسؤولين.

ونشر الحساب صورة لفعالية حضرها محافظ البنك المركزي، ومدير دائرة المنظمات غير الحكومية، ومسؤولون مصرفيون، وأرفقها بالنص: "السلام عليكم، يرجى تسديد أجور الإنترنت، مع التقدير"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وبعد نحو خمس دقائق حُذف المنشور.

يذكر أن الصفحات الرسمية لمؤسسات حكومية عراقية تتعرض للتهكير بين فترة وأخرى، فقبل أشهر نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة صورة شخص غير معروف بدلا عن الصورة الرسمية للوزير، قبل أن يتم حذفها.


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